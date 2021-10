Caen. Sécurité : plus d'une centaine de policiers rassemblés devant la Préfecture du Calvados

Reconnaissance et protection. "Ce sont les mots d'ordre", indiquait ce midi, mercredi 26 octobre 2016, un policier mobilisé à Caen (Calvados), dans le cadre de la grogne qui a éclaté après l'attaque d'un véhicule des forces de l'ordre à Viry-Châtillon, il y a près de trois semaines.

Sentiment d'insécurité grandissant

Lui comme ses collègues, plus d'une centaine de personnes, n'ont pas l'uniforme. Même pas un brassard ou une banderole. Ils crient leur colère, en silence, rassemblés devant la Préfecture. "On constate une gradation dans la fréquence et dans la violence des agressions envers les policiers. Nous attendons une réponse pénale beaucoup plus forte", explique Rudy Sergent, représentant du personnel. "C'est un mécontentement général", poursuit Simon Blondel, l'un de ses homologues. Écoutez-le:

Les représentants des forces de l'ordre présents, soutenus par une délégation de sapeurs-pompiers, affichaient tous le même sentiment d'insécurité. Partagé par Anne qui, passant par là, s'interroge: "ce sont des policiers?" Et la Caennaise d'immédiatement aller leur témoigner de son soutien :

