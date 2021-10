Rouen. A Rouen, un nouveau venu dans le rétrogaming

Les fans de jeux vidéo rétro ont un nouveau lieu où se réunir à Rouen (Seine-Maritime). Après une première installation rue petit de Julleville en mars 2016, Sylvain Vlassenrood vient de déménager son Matos and Games rue du Général Leclerc.

Des consoles de 1979 à aujourd'hui

"Ici, il y a des jeux et consoles de rétro depuis l'Intellivision, sortie en 1979, à la PS3", explique le gérant. Les joueurs trouveront donc les mythiques NES et Super Nintendo, la plus improbable Dreamcast ou les plus classiques Playstation 1 et 2.

Des concours sur bornes d'arcade

Petit bonus de la maison : des bornes d'arcade permettent à tout le monde de venir jouer pour un euro la partie et des concours sont organisés chaque semaine. Le jeu change chaque semaine. Pour le connaître, rendez-vous sur la page Facebook du magasin.

