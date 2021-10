Caen. Caen : le rodéo se termine par des outrages, deux mois de prison ferme

Rue de Bayeux, au nord de Caen (Calvados), le vendredi 12 août 2016, au petit matin, un homme roule à vive allure, la police alertée par les riverains l'interpelle. Jimmy Coeuret, âgé de 21 ans, a du répondre de ses prouesses sportives et du comportement qui a suivi, le mercredi 19 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Il insulte à profusion et à tout va

Le jeune homme titube et sent l'alcool. Du moment où il monte dans le véhicule des forces de l'ordre, à celui où il est emmené à la clinique de la Misericorde, pour finir en cellule de dégrisement, l'individu va insulter à profusion et à tout va.

"Je ne me souviens de rien"

Comparaissant le mercredi 19 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, il ne se souvient de rien. Mais la justice, elle, se souvient de lui.

Douze mentions au casier judiciaire

Pourtant jeune, son casier judiciaire comporte douze mentions, en majeure partie pour vols mais aussi pour conduite alcoolisée. Il a déjà purgé un an de prison ferme et a bénéficié d'un sursis mise à l'épreuve en janvier dernier.

"Agneau ayant perdu la mémoire"

Le prévenu, qui a la barre ressemble à "un agneau ayant perdu la mémoire" comme le décrit l'avocat de la partie civile, est considéré comme quelqu'un de dangereux. il écope de 2 mois de prison ferme (un sursis d'un mois étant révoqué) de 450 euros de dommages et intérêts à verser à chacune des trois victimes et a 500 euros de frais de justice.

