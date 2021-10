Rouen. Inédit à Rouen : la tour Jeanne d'Arc transformée en Escape Game

La tour Jeanne d'Arc, située rue Bouvreuil à Rouen (Seine-Maritime) va être le théâtre, à compter d'avril 2017, d'un véritable bouleversement culturel. Le lieu, où Jeanne d'Arc a été menacée de torture par ses bourreaux, en 1431, va accueillir un Escape Game, ce jeu où les visiteurs doivent collectivement résoudre des énigmes en un temps imparti.

Plus d'exposition classique

La tour, dont la gestion a été transférée à la Métropole par le Département en janvier 2016, ne sera donc plus un lieu d'exposition : "Ici, il y avait quelques éléments d'exposition disparates, indique le président de la Métropole Frédéric Sanchez. Nous avions le choix entre rester sur une proposition classique ou imaginer quelque chose de véritablement différent. Le deuxième scénario l'a emporté".

Attirer les jeunes touristes

Cet Espace Game, dont l'animation a été confiée à Brainscape, installée rue Alsace-Lorraine à Rouen, doit permettre de renouveler l'offre culturelle, touristique et historique de la ville. Frédéric Sanchez assure qu'il y a ici "un espace pour attirer une génération de touristes urbains, jeunes pour la plupart, et qui ont envie d'associer la culture à une expérience différente et collective. Cela change d'un musée où tout le monde se tait ou chuchote".

Des scénarios en lien avec l'histoire locale

Des groupes de trois à huit personnes pourront entrer dans la tour reconvertie en boîte à énigmes. Ils devront résoudre une série d'énigmes en une heure. "Il y aura un maître du jeu qui pourra donner des indices si une équipe bute sur un obstacle", indique Laure Dufay, responsable du Panorama XXL dont la régie gèrera le lieu. Cet Escape Game se différenciera également des autres : "Le donjon se distingue de ce qu'on a l'habitude de faire. Normalement, pour ces jeux, il n'y a pas besoin de connaissances particulières préalables. Là, le joueur doit s'approprier l'Histoire de Rouen, découvrir des faits méconnus pour résoudre une énigme". Les scénarios - il y en aura au minimum trois - s'inspireront donc de l'histoire locale. Le premier évoquera "l'histoire du château de Rouen et de son fondateur Philippe Auguste", annonce Laure Dufay.

Seuls 500 groupes y auront accès

Trois scénarios sont d'ores et déjà prévus. Les visiteurs pourront découvrir le premier d'avril à octobre 2017. Mais attention, seuls 500 groupes auront la chance de le tester.

