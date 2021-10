Paris (AFP). Ligue 1: Monaco à la relance, en attendant le clasico et les débuts de Garcia

Troisième à quatre longueurs du leader Nice, l'ASM n'aura pas d'excuses en cas de nouvelle défaillance contre les Héraultais, seulement 15e et qui n'ont remporté que deux matches en championnat. Le club de la Principauté a en tout cas retrouvé une partie de ses esprits en ramenant un point de son déplacement au CSKA Moscou (1-1), mardi en Ligue des champions.

Monaco devra faire sans son milieu de terrain portugais Joao Moutinho, touché à la cuisse droite, et certainement encore sans l'attaquant colombien Radamel Falcao, toujours en reprise aménagée et qui doit passer de nouveaux examens neurologiques jeudi.

Montpellier sera de son côté privé de son attaquant tchadien Casimir Ninga, victime mardi à l'entraînement d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Cette 10e journée sera surtout marquée par le choc entre le Paris SG et son meilleur ennemi marseillais, dimanche au Parc des Princes, qui sera le théâtre de la première sur le banc de l'OM de Rudi Garcia.

Pour Marseille, l'enjeu va donc dépasser le cadre strictement comptable alors que le club est déjà très loin du sommet (12e). Une semaine après la fin de l'ère Louis-Dreyfus et l'officialisation de la vente du club à l'homme d'affaires américain Frank McCourt, la nomination de Garcia ajoute encore plus de piment à ce rendez-vous déjà pas comme les autres.

Le quadruple champion de France en titre, 2e à quatre longueurs de Nice, doit lui réduire l'écart avec les Niçois, qui se rendent à Metz.

Lyon, seulement 8e et écoeuré à domicile par la Juventus Turin et le légendaire Guianluigi Buffon (1-0) mardi en C1, n'a pas non plus le droit à l'erreur en recevant Guingamp.

"Il n'y pas de crise", a lancé Jean-Michel Aulas mais une nouvelle contre-performance fragiliserait énormément l'entraîneur Bruno Genesio.

Le programme:

Vendredi:

(19h00) Monaco - Montpellier

Samedi:

(17h00) Lyon - Guingamp

(20h00) Angers - Toulouse

Bordeaux - Nancy

Dijon - Lorient

Lille - Bastia

Nantes - Rennes

Dimanche:

(15h00) Caen - Saint-Etienne

(17h00) Metz - Nice

(20h45) Paris SG - Marseille