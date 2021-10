Rich Kids : le nouveau réseau social exclusivement pour enfants fortunés

Rich Kids a pour particularité d’être un service payant. Pour l'utiliser, un abonnement de 1 000 $ par mois (soit 912 €) est obligatoire. Un tarif qui permet d’assurer la sélectivité de ses membres.



Le slogan ouvertement provocateur est : « Si c’est trop pour vous, ce n’est donc pas pour vous ».



Le concepteur de l'application explique qu'elle a pour but de « renforcer l’aspect communautaire. Nos membres peuvent vraiment se démarquer et leurs photos sont visibles de manière élégante. Ils pourront plus facilement communiquer avec d’autres utilisateurs et construire une véritable base de fans issue d'une communauté qui est la leur ».







Si vous ne pouvez pas vous payer le montant de l’abonnement, vous pouvez quand même accéder aux profils des utilisateurs et à leurs contenus. Cependant, seuls ceux qui acceptent de verser les 1000 euros par mois ont le droit d’y poster des photos.



Une autre particularité de Rich Kids, (et c'est là, une bonne note à lui attibuer) son concepteur a souhaité ajouter un aspect caritatif à son application : le tiers des sommes récoltées sera reversé pour aider à l’éducation des enfants pauvres dans le monde. Cependant, il n'a pas jugé utile de le préciser sur son site internet...



C'est vrai ça : si leur argent partait dans la poche des pauvres... Payeraient-ils quand même ce service ?



