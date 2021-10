Courseulles-sur-Mer. Normandie : huit associations déposent un recours contre le parc éolien en mer de Courseulles

Huit associations ont déposé, le 11 octobre 2016, un recours auprès de la cour administrative d'appel de Nantes contre l'arrêté préfectoral qui autorise le parc éolien offshore de Courseulles-sur-Mer (Calvados).

En face des plages du D-day

Selon elles, le projet de 75 machines de 450 MW, implantées à 10 km au large des côtes normandes, équivaut à "une destruction de ce site emblématique des plages du Débarquement". Ce site fait d'ailleurs l'objet d'un projet de classement au patrimoine mondial de l'Unesco. Les associations ajoutent qu'elles s'opposent à ce qu'elles considèrent comme "une profanation du cimetière marin (...) où les innombrables épaves des navires de guerre" coulées en juin 1944 sont pour elles "autant de sépultures" pour les soldats morts "pour sauver la France et l'Europe de la tyrannie". Elles justifient en outre leur recours par "l'incidence sur l'environnement" du parc.

Le recours émane de l'association Libre Horizon, membre du réseau "Pour un littoral sans éoliennes" (Pulse). S'y sont joints des associations de lutte contre l'éolien mais aussi D-Day heritage, créée pour soutenir le classement à l'Unesco, et présidée par Bernard Loing, ancien directeur de cabinet de l'ancien ministre socialiste Louis Mexandeau.

Un manifeste pour le projet

Participent également à ce recours, le Grape (Groupement régional des associations de l'environnement de Basse-Normandie), pourtant membre du réseau France nature environnement (FNE) qui, lui, soutient les projets éoliens offshore autorisés par les préfets. L'association de défense du milieu marin Robin des bois co-signe également ce recours, ainsi que la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF).

A contrario, la Chambre de commerce et de l'industrie Ouest-Cotentin avait diffusé le 12 octobre un manifeste pour soutenir le projet de Courseulles, signé par le député PS Philippe Duron, 10 maires de communes littorales du Calvados et six responsables économiques.

A LIRE AUSSI.