Bagdad (AFP). Irak: lancement de l'opération pour reprendre Mossoul à l'Etat islamique

"Le temps de la victoire est venu et les opérations pour libérer Mossoul ont commencé", a déclaré le chef du gouvernement dans une allocution sur la télévision officielle irakienne.

S'adressant aux habitants de la région de Mossoul, deuxième ville d'Irak et principal bastion de l'EI dans ce pays, M. Abadi a lancé: "Je déclare aujourd'hui le début de ces opérations victorieuses pour vous libérer de la violence et du terrorisme de Daesh", acronyme arabe de l'Etat islamique.

Pendant qu'il lisait sa déclaration, le Premier ministre, qui est le commandant en chef des forces armées, était entouré par de hauts responsables militaires irakiens.

Il n'a pas donné de précisions sur les opérations militaires lancées dans la nuit de dimanche à lundi.

Les forces du gouvernement irakien, assistées par diverses autres forces, ont resserré depuis des mois leur dispositif autour de Mossoul.

Elles ont récemment repris des positions clés près de Qayyarah, une ville située à environ 60 kilomètres au sud de Mossoul, préparant l'offensive finale.

Le Premier ministre a précisé dans son allocution que seules l'armée et la police irakiennes entreraient dans Mossoul, alors que de nombreuses autres forces sont déployées en vue de l'offensive pour reprendre la ville, dont des combattants peshmergas kurdes et des milices sunnites et chiites.

"La force qui mène les opérations de libération est la courageuse armée irakienne avec la police nationale, et ce sont elles qui entreront dans Mossoul, pas d'autres", a déclaré M. Abadi.

Mossoul, ville à majorité sunnite, avait été prise avec une relative facilité en juin 2014 par les jihadistes sunnites de l'Etat islamique, en partie à cause de la profonde défiance de la population locale envers les forces de sécurité irakiennes, dominées par les chiites.

Avant le lancement de l'offensive qui vient de débuter, l'organisation paramilitaire Hached al-Chaabi, dominée par des milices chiites soutenues par l'Iran, a déclaré qu'elle avait l'intention de participer à l'opération.

Des peshmergas kurdes ont également fait mouvement depuis l'est en direction de Mossoul. La coalition internationale antijihadiste menée par les Etats-Unis fournit un soutien aérien et terrestre à l'opération.

Avant l'annonce par le Premier ministre du lancement de l'opération, l'armée irakienne a déclaré dimanche avoir largué par les airs des dizaines de milliers de tracts sur Mossoul, dont certains donnant des consignes de sécurité aux habitants en prévision de l'offensive.