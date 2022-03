Rouen. Hockey sur glace: victoire des Dragons de Rouen face à Strasbourg

Victoire acquise mais victoire compliquée pour le Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ce vendredi 14 octobre 2016, face à Strasbourg (Alsace) pour le compte de la 12e journée de la Saxoprint Ligue Magnus sur l'Ile Lacroix. Au final, les Jaunes et Noirs s'imposent 5 à 2.

Sept buts dans le dernier tiers

En effet, après deux tiers sans but de part et d'autre, les choses commencent à bouger au bout de quatre minutes dans le dernier tiers-temps, avec l'ouverture du score des Strasbourgeois par Carson Cooper et le break à peine 14 secondes plus tard par Pavel Pisarik. 2-0.

Les Normands sonnent la révolte

Les choses semblent donc mal embarquées pour les joueurs de Fabrice Lhenry, mais ils vont rapidement sonner la révolte par Olivier Dame-Malka pour la réduction du score à la 8e minute, puis par l'égalisation de Marc-André Thinel cinq minutes plus tard. 2-2.

A la dernière seconde...

Enfin revenus dans la partie, les Normands ne vont pas s'arrêter là. Ils ont l'avantage pour la première fois dans cette rencontre à la 14e minute par Chad Langlais, 3-2, puis prennent deux buts d'avance par Sacha Treille. Les Alsaciens tentent bien de sortir leur gardien en fin de match pour revenir dans la partie, mais Dan Koudys assure la victoire avec un dernier but en cage vide à la dernière seconde.

Les Dragons de Rouen conservent donc la deuxième place du classement avant la rencontre de la 13e journée, à Lyon.

