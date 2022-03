Rouen. Football : défaite à domicile pour Quevilly Rouen Métropole face à Bastia

Après deux victoires consécutives, Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) s'est incliné au stade Robert Diochon face à l'équipe de Bastia (Corse) sur le score de 2-1. C'était pour le compte de la 10e journée du championnat de National, vendredi 14 octobre 2016.

Mauvais début de match

Le match se décante dès la fin du premier quart avec l'ouverture du score des Bastiais sur coup franc par Lacour pour le 1-0. Les choses ne vont pas s'arranger pour les Rouges et Jaunes qui encaissent un second but après la demi-heure du match sur un centre de Mendes pour Pandor, 2-0.

Après la pause, les deux équipes se neutralisent jusqu'à la 87e avec la réduction du score par Medhy Guezoui sur penalty.

Rendez-vous à Créteil le vendredi 28 octobre

Au classement, les joueurs de Manu Da Costa descendent à la 5e place avant de se rendre à Créteil, vendredi 28 octobre, pour le compte de la 11e journée.

LIRE AUSSI: