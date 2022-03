Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole reçoit le CA Bastia

Retour au championnat après la victoire lors du 5e tour de la Coupe de France remporté à Evreux (Eure) pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui reçoit au stade Robert Diochon l'équipe du CA Bastia (Corse), pour le compte de la 10e journée de National vendredi 14 octobre 2016.

Continuer la série

C'est après le tirage au sort du 6e et dernier tour régional de La Coupe de France effectué au stade Diochon par Dominique Battenay et Grégory Beaugrard que ce match entre Quevilly Rouen Métropole 3e et Bastia 12e aura lieu.

Alors que les Rouges et Jaunes restent sur deux victoires consécutives, le bilan est moins bon coté Bastiais avec deux défaites de suite face à Lyon-Duchère (Rhône) 1-0 et contre Les Herbiers (Vendée) 2-1 lors de la dernière journée.

Une rencontre a priori abordable pour les joueurs de Manu Da Costa aux vues de ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison.

A LIRE AUSSI.