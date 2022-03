Caen. Calvados: à Caen, inauguration de vieux gréements

Porté par le SESAME et CHRS Fil d'Ariane de l'association "Les Amis de Jean Bosco" (A.A.J.B), le projet est initié en février 2016 grâce aux subventions exclusives de la Fondation Abbé Pierre. L'objectif est d'utiliser des vieux gréements comme support d'insertion sociale pour des personnes souffrant d'ennui, d'absence d'activité ou de mal-être. Une accroche sur le thème de la mer est choisie afin de développer l'estime de soi, de favoriser l'émergence de nouveaux désirs et de découvrir de nouvelles pratiques. C'est aussi l'occasion de valoriser le patrimoine maritime du territoire.

Un chantier collaboratif dans la bonne humeur

Les résidents (une quinzaine sur les huit mois du projet) se retrouvent tous les mardis durant trois heures pour travailler sur le "Sésambre". Par groupe de six, encadrés par du personnel éducatif, un jeune en service civique et un charpentier de marine, ils poncent, construisent de nouvelles pièces et peignent les différentes parties à assembler. Parallèlement, ils naviguent entre Caen (Calvados) et Ouistreham (Calvados) sur de vieux gréements du Conservatoire nautique, redécouvrant les plaisirs qu'offre la mer.

Pour Emeric Lelaidier, résident et tuteur sur le projet, "l'intérêt était de travailler en groupe dans la joie et la bonne humeur, et de transmettre des savoirs et compétences".

De nouvelles vocations

Au terme de cette action d'utilité sociale, les résultats sont encourageants : une véritable valorisation du projet, un éveil pour certains et même une adhésion bénévole au Conservatoire nautique de Normandie pour d'autres. Pour Astrid Tesson, du service CHRS de l'A.A.J.B, "ce projet test est une grande victoire pour notre association, il s'agira de le renouveler à l'avenir".

