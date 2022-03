VIDEO - Nouveau record du monde, il monte au sommet d'un cocotier en 7 secondes 49

Les 8 et 9 octobre, s'est déroulée sur l'ile de la Réunion la 22ème édition du "Grimper de Cocotier". Une compétion qui commence à devenir tradition sur l'île, et qui cette année a vu un homme pulvériser le record. Le principe est simple : atteindre le sommet du cocotier le plus rapidement possible... le faire est bien plus compliqué ! Il faut monter sans l'aide d'autre chose que ses mains et ses pieds.



Ibrahim Said a laissé tous ses concurrents sur le sable. En moyenne un concurent grimpe en 9 secondes. Lui l'a fait en 7 secondes et demi. Une compétition qui sert à se souvenir également des traditions des ancêtres. Les habitants de l'île y montaient jadis pour y cueillir les noix de coco.







