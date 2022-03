Exclusif. Manche : une soixantaine de migrants de la jungle de Calais à La Chapelle-sur-Vire

Le hameau de La Chapelle-sur-Vire est situé sur la toute petite commune de Troisgots dan la Manche peuplée de seulement 300 habitants. Les rares personnes que nous croisons, ce jeudi 13 octobre 2016, à proximité du lieu en question, ne cachent pas leur inquiétude à ce sujet.

L'ancien Institut Médico Educatif

Selon nos informations, les locaux de l'ancien Institut Medico Éducatif de la Chapelle sur Vire, devraient bel et bien servir de Centre d'accueil et d'orientation des migrants issus du démantèlement de la Jungle de Calais.

Des bâtiments qui sont inoccupés depuis le départ de l'établissement géré par l'Association pour l'Aide aux Adultes et aux Jeunes en Difficulté vers un site flambant neuf à Marigny. Association qui a l'heure d'aujourd'hui est toujours locataire du site.

Des travaux de remise en état

Quoi qu'il en soit des travaux de remise en état ont été réalisés ces derniers jours dans les locaux. Les artisans qui sont intervenus auraient même été priés d'effectuer ces travaux dans l'urgence.

Il s'agirait d'accueillir une soixantaine de réfugiés syriens. On évoque une possible arrivée dès ce week-end ou en début de semaine prochaine. Nous avons contacté les services de l'Etat qui pour l'instant refusent de communiquer sur un sujet sensible, laissant la porte ouverte aux plus stupides rumeurs.

Plusieurs familles à Cerisy-la-Forêt

Tendance Ouest l'annonçait dès le 22 septembre 2016, plusieurs familles de migrants devraient être également accueillies dans un ancien centre de Loisirs, La Malbrèche, à Cerisy la Fôret, entre Saint-Lô et Bayeux.

