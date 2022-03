Migrants de Calais à La Chapelle-sur-Vire : le reportage de nuit d'un habitant du village

Jeudi 13 octobre 2016, Tendance Ouest révélait que les locaux de l'ancien Institut Medico Éducatif de La-Chapelle-sur-Vire (Manche), devaient dans les prochains jours servir de Centre d'accueil et d'orientation de 60 migrants issus du démantèlement de la Jungle de Calais.

Enquête de nuit d'un habitant

L'un des 300 habitants du village de Troisgots (Manche) est le journaliste indépendant Edouard Fremy.

Dès l'annonce de cette information, le journaliste a tourné un reportage vidéo dans la nuit du jeudi 13 au vendredi 14 octobre 2016. On y découvre que certains habitants du hameau de La Chapelle-sur-Vire ont déjà posé des banderoles et des pancartes pour dire "Non aux migrants".

60 jeunes hommes

Selon Edouard Fremy, ce sont 60 jeunes hommes, réfugiés syriens, âgés de 18 à 25 ans, qui devraient arriver à La Chapelle-sur-Vire.

Invitation au Préfet

À la fin de sa vidéo, le journaliste indépendant Edouard Fremy lance une invitation au Préfet de la Manche à venir informer la population au conseil municipal du village qui se réunit dans la soirée de ce vendredi 14 octobre 2016.