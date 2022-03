Rouen. Aviron : à Rouen, le défi Seine fêtait sa troisième édition

La troisième édition du défi Seine a eu lieu samedi 8 octobre 2016 au pied de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime).

22 clubs, 52 équipages

Ainsi, les spectateurs de cette course contre-la-montre ont pu observer les clubs anglais de Putney, Norwich, Tideway, les bateaux belges de Liège et les deux clubs de Hanovre (Allemagne) qui avaient répondu à l'invitation du président Nicolas Petit, soit un total de 22 clubs réunis pour l'occasion.

Sous une journée ensoleillée et un bassin calme, ce sont pas moins de 52 équipages qui ont pu batailler pour s'imposer chacun dans leur catégorie.

Les Rouennais troisièmes

Et le club du CNA Rouen s'est bien illustré puisque dans la course Sénior, le club de Rouen termine à la troisième place derrière l'ACBB Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), vainqueur.

Chez les juniors, c'est le CNAR qui remporte la course. Au final, le challenge du meilleur club est revenu au club Allemand d'Hanovre DRC et qui a donc gagné l'ergomètre mis en jeu par le CNAR.

