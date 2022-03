Tourville-la-Rivière. Seine-Maritime : grand succès pour la Rivière Rose, course solidaire et féminine

C'est une véritable marée rose qui a déferlé ce dimanche 9 octobre 2016 à Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), à l'occasion de la Rivière Rose. Derrière ce joli nom se cache un événement sportif, festif, solidaire... et 100% féminin.

Les bénéfices reversés à la lutte contre le cancer du sein

Le principe est simple. Seules les femmes peuvent participer à l'une des trois courses : un parcours marche non chronométré et deux courses, l'une de 5km, l'autre de 10km, toutes autour du centre commercial. Chaque participante enfile un tee-shirt rose et paye un droit d'inscription. Toutes les sommes récoltées serviront à lutter contre le cancer du sein, l'un des plus fréquents chez les femmes.

Estelle Fabrice lauréate du 5 km, Clelia Dominguez du 10 km

Ce dimanche, des milliers de participantes prennent le départ du parcours marche. Sans pression, avec la simple volonté de passer un bon moment et de servir une cause.

Au départ du 5 km, c'est une toute autre histoire. Si l'aspect solidarité demeure, les 979 coureuses se livrent une bataille acharnée. C'est finalement Estelle Fabrice qui l'emporte en 17'05 min.

Le 10 km est également le théâtre d'une belle bataille entre les 522 concurrentes. Clelia Dominguez franchit la première la ligne d'arrivée, en 39'45 petites minutes.

Une nouvelle fois, la Rivière Rose réussit le pari de concilier sport et solidarité. Nul doute que de nouvelles participantes viendront se greffer à cette belle initiative en 2017.

