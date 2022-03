L'église Saint-Sauveur de Caen (Calvados) est un paradoxe. Plus centrale que Saint-Pierre ou encore Saint-Jean, elle se fond dans le paysage du coeur de ville au point d'être parfois… oubliée. Mais pas de tous. En juin dernier, un ou plusieurs individus ont escaladé la sacristie et brisé plusieurs vitraux. "Une tentative d'intrusion très certainement", indique le Père Laurent Berthout, curé de la paroisse. Depuis, le visiteur est informé: l'édifice fait l'objet d'une surveillance électronique. "Nous avons fait appel à un maître verrier. Tout sera rentré en ordre au plus tard en novembre", rassure Emmanuelle Dormoy, adjointe au maire chargée des monuments historiques.

L'entrée confondue avec un urinoir

Un fait isolé mais qui vient contrarier les fidèles, qui se rassemblent tous les dimanches à partir de 9h pour célébrer l'eucharistie et qui doivent déjà affronter différents relents, l'entrée de l'édifice rue Froide étant visiblement souvent confondue avec un urinoir.

L'église Saint-Sauveur, érigée avant l'an mil puis reconstruite à partir du XIVe siècle, est pourtant un bijou du patrimoine, notamment parce qu'elle offre à ses visiteurs un plan à deux nefs jumelées et lambrissées de bois.

LIRE AUSSI: