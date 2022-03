Un Syrien de 22 ans, entré en Allemagne en 2015 comme réfugié sous le nom de Jaber Al-Bakr, a été arrêté à Leipzig chez un autre Syrien, dans la nuit du 9 au 10 octobre, après 48 heures de chasse à l'homme. Les policiers anti-terroristes l'avaient manqué de peu à son domicile de Chemnitz, à moins de 100 km de Leipzig, samedi matin 8 octobre. La perquisition avait permis de découvrir des détonateurs et 500 g d'un explosif puissant, utilisé par Daech lors des attentats de Paris en novembre 2015 et Bruxelles en mars 2016. Al-Bakr en fuite avait fini par accoster dimanche soir, près de la gare de Leipzig, un compatriote syrien inconnu de lui, qui avait accepté de l'héberger pour une nuit. Puis l'avait identifié, malgré sa barbe de trois jours, d'après la photo diffusée par les médias. L'ayant maîtrisé et ligoté, racontent les enquêteurs, il a téléphoné à la police. L'affaire a soulevé sur Twitter une tempête de messages incriminant la politique migratoire controversée d'Angela Merkel. Mais la police de Saxe souligne que le terroriste a été mis hors d'état de nuire par un réfugié syrien.