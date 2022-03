Caen. Calvados : à Caen, les policiers rassemblés en signe de solidarité avec leurs collègues de l'Essonne

Une centaine de policiers était réunie, ce mardi 11 octobre 2016 à midi, au commissariat de Caen (Calvados), suite à l'agression subie par leurs collègues, samedi à Viry-Châtillon, dans l'Essonne.

"Un sentiment de révolte"

"Les policiers du Calvados leur souhaitent beaucoup de courage. Il y a un sentiment de révolte en nous", a expliqué Lydia Brillant, secrétaire départementale du syndicat Alliance Police Nationale.

Elle a ensuite exprimé "sa colère" concernant la dégradation des conditions de travail des policiers. "On dénonce les termes de la légitime défense qui, à notre sens, ne sont plus du tout adaptés. Nous demandons la révision de ce texte qui met le policier et le criminel sur le même plan. Alors que le policier respecte la loi, le criminel pas du tout. Il faut que cela change".

