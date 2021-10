Caen. Caen : une édition 2016 du Nördik Impakt qui promet un cru d'exception

Du mercredi 19 au samedi 22 octobre 2016, la température risque fort de remonter à Caen (Calvados). Le festival Nördik Impakt organise sa 18e édition, et promet un cru d'exception. Cette année, la traditionnelle soirée de clôture a été remplacée par deux nuits intenses de live.

Coté programmation, les meilleurs seront là. Dixon, élu meilleur DJ du monde par le site residentadvsisor.com en 2014 se produira le samedi. Tout comme Ben Klock, DJ résident au Berghain à Berlin, l'un des clubs les plus mythiques de la planète.

Le fantasque Mr Oizo sera lui aussi de la partie. Et les plus jeunes auront noté que le très mystérieux Petit Biscuit, 16 ans, est lui aussi au programme des festivités.

La volonté de découvrir

Mais le Nördik Impakt, c'est aussi l'assurance d'une programmation ambitieuse et curieuse. Cette année, le traditionnel rendez-vous "Nördik Discovery", rassemblera le meilleur de la scène régionale au Cargö, le mercredi 19 octobre.

Pour les amateurs de danse, une soirée Nördik Dance Connection est organisée en partenariat avec le Centre chorégraphique National de Caen, le samedi 22 octobre à 18h30.

Enfin, pour ceux qui ont peu de sous, sachez que le festival organise des soirées dans des appartements du centre-ville, le jeudi 20 octobre. Attention le nombre de places est limité.

PRATIQUE. Parc Expo – Billet Jour 1 - Tarif abonné: 23€ - Tarif prévente: 29 € - Tarif sur place: 34 €. Informations sur le site web ici.

Parc Expo – Billet Jour 2 - Tarif abonné : 29 € - Tarif prévente : 34 € - Tarif sur place : 39 €. Nördik Discovery : Gratuit. Nördik Appart - Gratuit sur inscription.