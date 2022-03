Caen Emploi. Calvados : un an après, les ex-Lainé savourent leur succès

L'histoire est belle: un an après avoir créé 2B Peinture, les deux entrepreneurs de 29 et 44 ans, tous deux ex-employés de Xavier Lainé Peinture, l'entreprise située à Cormelles-le-Royal (Calvados) et liquidée il y a deux ans, trinquent à l'occasion de l'embauche de leur dixième salarié. Mais pour 2B Peinture, installée au nord de Caen (Calvados), le chemin n'a pas été toujours facile: "Au tout début, il a fallu inspirer la confiance chez nos clients, car nous repartions de zéro", raconte Alvin Bacon, l'un des 2 associés.

"On a commencé par des petits contrats"

Dans un secteur qui connaît de nombreuses difficultés, la première étape a en tout cas été franchie, même s'il a fallu au début se contenter de petits contrats, d'après les deux entrepreneurs. "Il s'agit désormais de garder le cap", confie Jean-Philippe Bossard, ex-directeur d'exploitation de Xavier Lainé Peinture. En effet, l'objectif de départ de l'entreprise du bâtiment étant de compter une dizaine d'employés, est aujourd'hui quasiment atteint.

A LIRE AUSSI.

2B Peinture 12 rue de la Cotonnière à Caen, tél. 02 31 24 39 87, 06 59 61 75 82, 06 37 90 59 12 – www.2bpeinture.fr, contact@2bpeinture.fr