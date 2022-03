Ifs. Nouvelle prison de Caen : le voile en partie levé lors d'une réunion publique

Sa construction à Ifs (Calvados) avait été confirmée par le premier ministre en personne, Manuel Valls, lors d'un de ses déplacements à Caen, mi-juin 2016. La nouvelle prison de l'agglomération caennaise verra le jour au sein de la zone d'activités Object'Ifs Sud, à quelques pas d'une plateforme logistique de l'enseigne Système U.

À l'horizon 2022

Après avoir été présenté aux élus en juillet 2016 lors d'un conseil municipal, le projet d'implantation sera dévoilé au grand public, Ifois ou non, lundi 10 octobre 2016, à l'occasion d'une réunion publique. Les représentants de l'État, de la ville et des communes voisines sont annoncés, tout comme le maire de l'agglomération, Joël Bruneau. Les responsables des actuels centre pénitentiaire et maison d'arrêt de Caen seront aussi présents pour répondre aux interrogations des riverains.

La nouvelle prison doit être construite à 800 mètres des premières habitations. La première pierre du futur établissement pourrait être posée en 2019, pour une livraison au plus tard début 2022.

Pratique. Lundi 10 octobre 2016, 20h, en salle du conseil de la mairie d'Ifs.