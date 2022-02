La Mailleraye-sur-Seine. Normandie Terre de Cidre : une marque territoriale pour le plus célèbre des alcools fruités

C'est peut-être l'alcool fruité le plus connu de France. Mais il est surtout consommé en Normandie et en Bretagne, ses terres de production. Pourtant, le cidre gagne à être dégusté dans toute la France et également dans le monde entier. Une poignée de producteurs - 38 exactement - réunis dans l'association Normandie Terre de Cidre s'attèlent à faire connaître leurs produits au-delà des frontières régionales. Pour l'heure tous issus de l'ex Haute-Normandie, ils pourraient accueillir à terme leurs homologues de l'ex Basse-Normandie.

Une marque d'ici la fin de l'année

Pour promouvoir leur alcool de pommes et ses dérivés - cidre classique, cidre rosé, calvados, jus de pomme, vinaigre de cidre, cidre de glace... - Eric Doré, le président de Normandie Terre de Cidre, lui-même producteur à Boisemont (Eure) s'affaire à créer, avec les autres producteurs, une marque territoriale. "Nous voulons lancer cette marque d'ici la fin de l'année, pour les fêtes, pendant lesquelles le cidre de glace, qui accompagne très bien le foie gras, est consommé", explique Eric Doré, qui rappelle que la consommation des produits issus des cidreries se fait avant tout sur quatre périodes : l'été, l'épiphanie, chandeleur et les fêtes.

Améliorer la visibilité et exporter

Cette marque sera en effet d'abord testée sur le vinaigre de glace : "Il y aura la même bouteille quel que soit le producteur, mais le nom de ce dernier sera inscrit sur l'étiquette", souligne le président. Résultat : la visibilité est plus forte pour le client et le producteur y gagne aussi, son nom restant inscrit sur le produit.

La création de cette marque pourrait donner à l'association, et au cidre en général, une force de frappe plus importante. L'exportation n'est pas loin : "Aujourd'hui, nous exportons quelques dizaines de milliers de bouteilles, pas plus. L'idée, c'est de se développer ailleurs, notamment dans le Sud, étant donné que le cidre est une boisson rafraîchissante à consommer par fortes chaleurs".

Du cidre à la bolée ? Une hérésie

Enfin, la mise en commun par les producteurs de leurs moyens répond à un dernier objectif : la réhabilitation de l'image du cidre. "Il y a une image très ancrée du cidre bu à la bolée. Mais nous, nous revendiquons de boire le cidre dans un verre à pied, transparent. Boire du cidre, c'est une vraie dégustation", insiste Eric Doré. Une dégustation qui pourrait bien se démocratiser dans le reste du pays. Jusqu'à faire de l'ombre aux grands crus des vignerons ?

Bonus. La production de cidre chez Marie Bourut, dans l'Eure

