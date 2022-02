Ouistreham. Calvados : épinglée pour manque de logements sociaux, la ville de Ouistreham exemptée d'amende

À la fin de l'été, la mairie de Ouistreham (Calvados) annonçait avoir été condamnée par l'État à une amende de 105 127 euros, pour ne pas avoir respecté son obligation de disposer de 25 % de logements sociaux sur son territoire.

Le maire obtient de gain de cause

Romain Bail, le maire (LR) de la commune, avait immédiatement indiqué son intention de ne pas en rester là. "Alors même qu'on lance un certain nombre de programmes, on nous dit vous n'allez pas assez vite et on nous astreint à une double peine", déclarait-il.

Mercredi 28 septembre 2016, la mairie de Ouistreham a annoncé avoir finalement obtenu gain de cause des services de l'État. La station balnéaire est dispensée de l'amende en raison de "la construction de plus de 300 logements d'ici 2 ans" et de "la cession d'un terrain en dessous du prix du marché pour la construction de 24 logements sociaux".

