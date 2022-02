Rouen. Bonne table à Rouen : le San Marco, un Italien rue des Augustins

Un nouveau restaurant italien a pris ses quartiers à Rouen (Seine-Maritime) avant l'été. Le San Marco a ouvert ses portes à l'angle de la rue des Augustins et de la place Saint-Marc. Avec sa devanture rouge clinquant, impossible de passer devant l'établissement sans le voir.

Des prix raisonnables

Nous nous y installons un vendredi midi en terrasse. Bon point : cette dernière est au soleil. Concernant la carte, les plats et menus sont à des tarifs abordables. Un menu midi à 12,50€ est proposé : il comprend un plat (lasagnes, pâtes bolognaise, salade composée ou une pizza à 11€), un dessert (tiramisu, mousse au chocolat, panna cotta...) et un café. Côté carte, les salades sont comprises entre 10 et 12€, les pâtes entre 10,50€ (bolognaise) et 15€ (aux gambas) et les pizzas entre 10€ et 15€.

La San Marco, spécialité de la maison

Pour moi, ce sera un plat unique, une pizza San Marco, spécialité de la maison et garnie de mozzarella, origan, jambon, oeuf et aubergine sur un lit de sauce tomate. Pour mon ami, place au classique entre les classiques, les pâtes carbonara. Ma pizza est copieuse et goûteuse. Les pâtes sont également très gourmandes, avec un supplément de crème qui ne devrait pas déplaire aux amateurs. Le service, lui, est rapide et discret.

Nous repartons avec le sentiment d'avoir découvert une bonne adresse, simple mais rapide, idéale pour un midi au soleil.

Pratique. Rue des Augustins, Rouen. Tél. 02 35 15 42 52