La prochaine édition du Tour de Normandie cycliste se déroulera du 20 au 26 mars 2017.

Totalement envahie par la folie du Tour de France avec le Grand Départ 2016, la Manche "va pouvoir souffler un peu" comme l'a malicieusement souligné Roger Aveneau, coordinateur de l'épreuve. Avec deux villes étapes, la Manche sera au même stade que le Calvados et l'Eure pour ce nouveau cru. Un tracé équilibré entre ex-Haute et Basse-Normandie.

Roger Aveneau, coordinateur général du Tour de Normandie

SAINT-LO. Cyclisme : le tracé 37ème Tour de Normandie en détails Impossible de lire le son.

Le Tour 2017 a vu toutefois, quelques grandes nouveautés apparaître. Au premier rang de celles-ci, l'absence de Prologue et tout bonnement, de contre-la-montre durant les sept jours de compétition. "Nous avons longuement hésité à supprimer le Prologue" a avoué Roger Aveneau, "mais nous n'avions pas de vraie candidature. C'est une belle journée certes, mais nous avons décidé de surseoir à l'épreuve chronométrée ". Pas de lutte contre la montre donc, mais sept étapes en ligne.

Place aux courses d'équipes

Et ce, dès l'entame, avec une étape en ligne au départ de Bourg-Achard (27) pour arriver à Gonfreville-L'Orcher (76).

Dès le premier jour en Seine-Maritime, le "TDN" ne la quittera que deux jours plus tard. Entre deux, deux autres étapes exclusivement seino-marines auront été effectuées, entre Neufchâtel en Bray et Forges les Eaux d'abord, puis entre Duclair et Elbeuf pour une boucle de 175km, le long de la Seine, plus long périple de l'édition.

La fin de semaine approchant, le retour dans les anciens départements bas-normands se fera par une étape Le Neubourg-Argentan, le jeudi 23 mars, avant de camper dans l'Orne pour une étape probablement clé, entre La Ferté-Macé et Bagnole de l'Orne. Viendra l'heure de l'explication finale, en deux temps. D'abord entre Fleury/Orne et Ducey, le samedi, puis pour terminer, une piégeuse étape Sourdeval-Caen avec la traditionnelle arrivée sur la Prairie et son circuit de 3,3km en guise de dernière boucle d'une grande boucle régionale qui se promet passionnante.

Les étapes du Tour de Normandie :

Étape 1 : Bourg-Achard (27)- Gonfreville-L'Orcher (76)

Étape 2 : Neufchâtel en Bray (76)- Forges les Eaux (76)

Étape 3 : Duclair (76)- Elbeuf (76)

Étape 4 : Le Neubourg (27)- Argentan (61)

Étape 5 : La Ferté (61)- Bagnoles (61)

Étape 6 : Fleury/Orne (14)- Ducey (50)

Étape 7 : Sourdeval (50)- Caen (14)

Le Tour de Normandie par département :

Seine-Maritime : 5 villes (Gonfreville, Neufchâtel en Bray, Duclair, Elbeuf, Forges-les-Eaux)

Orne : 3 villes (La Ferté, Bagnoles de l'Orne, Argentan)

Manche : 2 villes (Ducey, Sourdeval)

Calvados : 2 villes (Caen et Fleury/Orne)

Eure : 2 villes (Bourg-Achard, Le Neubourg)