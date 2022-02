Le film d'animation Trolls sortira sur les écrans le 19 octobre 2016. En France, Louane et M Pokora sont les voix des personnages, aux Etats-Unis, c'est Anna Kendrick et Justin Timberlake, et il y a aussi Gwen Stefani qui fait une personnage secondaire.

L'occasion pour la chanteuse et Justin Timberlake de pousser la chansonnette en duo. Après le succès planétaire de "Can't stop the feeling", découvrez un nouvel extrait de la BO du film Trolls: "What U Workin' With?"