Rouen. Casting à Rouen: une nouvelle émission de TV en perspective pour les enfants 

Le casting est lancé en cette fin septembre 2016. La boîte de production ACA (Ariège Création Audiovisuel), spécialisée dans la création de programme jeunesse, recherche des enfants entre six et quinze ans pour participer au tournage de une à trois émissions lors des vacances de la Toussaint et de Noël 2016. Des assistants réalisateurs entre 16 et 25 ans sont également recherchés.

Il s'agira d'un docu-fiction, quelque part entre Koh-Lanta, Interville, Fort Boyard pour la partie jeu et "La Guerre des Boutons" pour la partie fiction. Pour se faire une idée, une première bande-annonce a été mise en ligne sur le site tvtmj.free.fr, qui accueillera ensuite cette web TV jeunesse.

Une valorisation du territoire rouennais dans les portraits des candidats

Le concept sera par la suite proposé à plusieurs programmes ou chaînes jeunesse (TFOU, M6KIDS, Gulli, Canal J…). Si le tournage a lieu dans l'Ariège, l'émission, intitulée "La p'tite vadrouille des Rouennais", valorisera les plus beaux sites de la capitale normande via les portraits des candidats en herbe, intégrés à la maquette finale de la web série.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 octobre. A partir de cinq familles (un enfant et un référent adulte au minimum) engagées dans ce projet, une équipe rouennaise pourra être constituée.

Toutes les informations sur les modalités d'inscription à ce projet sur le site tvtmj.free.fr