Calvados : Claude Martin est un collectionneur de journaux devant l'éternel

Le garage de Claude Martin, à Rosel, au nord-ouest de Caen (Calvados), est un peu un antre médiatique. À 64 ans, cet ancien informaticien est un gazetophile. Comprendre : un collectionneur de journaux. "J'ai commencé, j'avais 12 ans. C'était le seul vecteur de communication à l'époque. Mes parents n'avaient pas la télé. À peine la radio", se souvient-il. Très vite, le petit garçon qu'il est se passionne pour les informations, la mise en page, la titraille ou l'odeur du papier. Et a régulièrement les doigts noircis par l'encre. "J'étais toujours le premier à voir la Une. Donc à annoncer les grandes nouvelles !"

Aujourd'hui, il lit la presse sur tablette

La mort de Winston Churchill ou de De Gaulle, les premiers pas de l'homme sur la lune, ou plus récemment, lorsque Jean-Marie Le Pen, candidat Front national à la présidentielle de 2002, fait face au second tour au président sortant, Jacques Chirac… À chaque grand événement, Claude Martin se rue chez le marchand de journaux. Si bien qu'aujourd'hui, il a en sa possession des milliers d'exemplaires, jaunis par le temps qui passe. Et marqués d'évolutions, dont le passage à la couleur. "Regardez celui-ci : 50 centimes de Francs". "Oh, comme la typographie a évolué". "Et là, vous noterez l'absence de publicité !" Mais les changements ne sont pas que dans les journaux. Claude Martin a lui aussi adapté sa "consommation" de la presse et consulte aujourd'hui les médias sur… une tablette ! Une innovation qui présente un avantage de taille : cela lui évitera d'avoir à pousser les murs de son garage.

