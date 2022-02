MISE A JOUR : La brigade des accidents et délits routiers lance un appel à témoins. Si vous avez assisté à l'accident, appelez la police au 02 32 81 25 70 pour leur communiquer vos informations.

Mercredi 21 septembre 2016, un véhicule conduit par un Sottevillais de 36 ans circule rue de la Croix d'Yonville, à Rouen (Seine-Maritime), en direction de Déville-les-Rouen, quand il entre en collision avec un vélo qui emprunte la voie de Teor, depuis Mont-Saint-Aignan en direction du Mont Riboudet.

Le pronostic vital du cycliste engagé

Le choc est violent. Le cycliste, âgé de 22 ans et domicilié à Rouen, heurte l'aile avant-droite et le pare-brise de la voiture. Inconscient, il est conduit par le SAMU et les pompiers au CHU Charles Nicolle. Son pronostic vital est engagé. Il souffre d'un traumatisme crânien et son fémur gauche est cassé. L'homme n'a pas pu être formellement identifié par la Brigade accident et délits routiers (BADR) en charge de l'enquête. Quant au chauffeur, il a été contrôlé positif à 0,29 mg par litre d'air expiré.