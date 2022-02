Le fils de l'ancien chef de la police municipale d'Alençon en prison

Le fils de l'ancien chef de la Police municipale d'Alençon (Orne) est en prison. Le jeune homme âgé de 26 ans est accusé de deux vols et tentatives, avec violence, dans des magasins d'Alençon en août et septembre 2016. Il devait être jugé en compagnie d'un autre jeune de 22 ans, qui est en récidive, et qui encourt de ce fait une dizaine d'années d'emprisonnement.

Jugement le 7 décembre

Les 2 jeunes, déjà connus de la justice, notamment pour des affaires liées à des stuppéfiants auraient du être jugés ce lundi après-midi 19 septembre 2016 en comparution immédiate, mais ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Leur jugement n'aura donc lieu que le 7 décembre prochain.

En attendant, les deux jeunes gens sont incarcérés à la prison de Coulaines (Sarthe) pour éviter toute pression sur les victimes, ainsi que la réitération de faits similaires.

A LIRE AUSSI.