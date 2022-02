Paris (AFP). Journées du patrimoine: plus de 12 millions de visiteurs dans 17.000 sites

Plus de 12 millions de visiteurs, un chiffre comparable à ceux des trois années précédentes, ont participé samedi et dimanche aux 33e Journées du patrimoine, placées sous le thème "Patrimoine et citoyenneté", a annoncé le ministère de la Culture.