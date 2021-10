Paris (AFP). Une collection royale aux enchères: les Orléans dispersent les trésors de famille chez Sotheby's

Comment partager entre dix héritiers 232 ?uvres et meubles d'exception, vieux parfois de plus de cinq siècles ? Pour résoudre le problème, les Orléans, descendants du roi de France Louis XIII, ont décidé de vendre aux enchères les trésors de la famille chez Sotheby's les 29 et 30 septembre à Paris. Trois lots de cette vente, qui devrait mobiliser les plus grands collectionneurs et institutions, sont des trésors nationaux avec interdiction de sortie du territoire français mais l'Etat pourrait faire jouer son droit de préemption sur une dizaine d'?uvres au total, selon Pierre Mothes, commissaire priseur de la vente et vice-président de Sotheby's. "Cette collection constitue un ensemble unique et absolument exceptionnel. Il s'agit d'une vente royale, un événement tout à fait rare pour le marché international de l'art: ce sont les objets les plus précieux des Orléans conservés jusqu'à aujourd'hui dans la famille depuis cinq siècles. Certains remontent à Henri IV", qui régna sur la France de 1589 à 1610, précise à l'AFP M. Mothes. Cette incroyable collection avait fait l'objet d'une donation intégrale par Henri, comte de Paris, en faveur d'une fondation. Le chef de la maison des Orléans souhaitait ainsi déshériter tous ses enfants, avec lesquels il a été en conflit jusqu'à son décès en 1999. La justice a finalement décidé la restitution aux héritiers des "biens historiques du trésor des rois de France", leur spoliation manifeste par leur aïeul ayant été reconnue en dernière instance, au terme d'une longue bataille judiciaire. "Par la succession, les héritiers restent soumis au partage. Et partager ce trésor familial et historique est quasiment impossible avec un problème insoluble d'équité. La solution, c'est la vente", explique le vice-président de Sotheby's. - 3 à 4 millions d'euros - Pour le journaliste Stéphane Bern, "cette nouvelle braderie royale est symboliquement forte et signe assurément la fin d?une histoire qui est aussi la nôtre". Ces trésors de la monarchie française "sont aujourd?hui vendus aux plus offrants. Que restera-t-il ensuite de la Maison de France?", s'interroge ce spécialiste des royautés, faisant part à l'AFP de sa "grande tristesse". Selon des estimations prudentes, la collection des Orléans pourrait atteindre 3 à 4 millions d'euros, et plusieurs records pourraient tomber en raison de la prestigieuse origine et de l'aspect unique de certaines ?uvres. Parmi les trésors nationaux mis aux enchères, le manuscrit des comptes du château d'Amboise de 1495 et 1496, un registre de plus de 300 feuillets de peau de vélin tenu par les intendants financiers du roi Charles VIII, mais aussi le portrait de Louise-Marie-Adelaïde de Bourbon Penthièvre, duchesse d?Orléans, par Elisabeth Vigée-Lebrun, estimé 1,8 million d'euros, et celui de Louis XIII (mort en 1643) par Philippe de Champaigne. Ces deux derniers chefs-d'oeuvre, interdits de sortie du territoire, seraient en cours d'acquisition par la Banque de France, une transaction que Sotheby's ne confirme ni ne dément. Un portrait d?Henri IV par Frans Pourbus est estimé 20.000 à 30.000 euros. Autre lot phare, un tableau de Carmontelle, "Les Gentilshommes du duc d?Orléans" (250.000 à 350.000 euros). Exemple du raffinement du XVIIIe, une table de jeu réalisée par l'ébéniste Roentgen pour le jeune Louis Philippe est estimée 150.000 à 250.000 euros. L'Abrégé des Finances du roi Louis XIV de l?année 1682, manuscrit calligraphié, devrait atteindre au moins 30.000 euros. Les amateurs du beau mobilier devraient se disputer également un service en porcelaine de Sèvres dit des Chasses Diverses, livré à la reine Marie-Amélie (1782-1866). Des distinctions de l?Ordre royal du Saint-Esprit, le plus prestieux de la monarchie française, sont aussi au catalogue qui s'annonce comme un best-seller. Après Londres et Monaco, les trésors des Orléans sont exposés à Paris jusqu'au 29 septembre, en accès libre, chez Sotheby's.

