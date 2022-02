Bondy (AFP). Nassira El Moaddem, une "machine de guerre" pour relancer le Bondy Blog

Sac au dos, Nassira El Moaddem court. Entre la banlieue et Paris, les cités et les plateaux télé. A 32 ans, la nouvelle patronne du Bondy Blog, passée par Canal+ et France 2, s'attelle avec aplomb à donner un nouveau souffle au média né en 2005 de l'embrasement des banlieues.