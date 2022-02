Nice (AFP). Europa League: Nice a fini par craquer

On n'a pas reconnu le co-leader de la Ligue 1, brillant dimanche contre Marseille (3-2). L'OGCN a laissé des forces et des illusions dans la bataille, pour sa première défaite de la saison.

Yoan Cardinale a pourtant sorti quatre gros arrêts avant de s'incliner sur un délicieux extérieur du gauche du latéral ghanéen, qui a pris appui sur Max Meyer.

La défense à trois de Lucien Favre, qui avait tangué contre l'OM, a fini par céder sous les vagues bleus et blanches.

Maître du ballon, Schalke aurait dû ouvrir le score plus tôt, sur une action brûlante, mais Yoan Cardinale a par deux fois repoussé les frappes de Leon Goretzka, puis Paul Baysse l'a suppléé sur sa ligne (21)!

Le jeune gardien niçois (22 ans) a encore plongé sur une frappe du même Goretzka (64) puis de Max Mayer (73), et sauvé une balle de 2-0 face au même Meyer (90).

- Une grosse occasion pour Balotelli -

Le héros de dimanche, Mario Balotelli, a enchaîné un deuxième match en quatre jours mais pas de doublé cette fois. Comme contre Marseille il a dosé ses efforts, il a même défendu, chipant un ballon dans les pieds d'un joueur allemand (3) et balançant Benedikt Höwedes d'un puissant coup d'épaule (36).

Il a été dangereux deux fois, muselé d'abord dans la surface par le Serbe Matija Nastasic (66), puis battu par un joli plongeon du gardien Ralf Fährmann (84) sur une occasion qu'il s'était procuré d'un fameux coup de rein. Pas de doublé cette fois pour "Super Mario", mais un jaune pour une faute sur Höwedes. L'Italien devrait logiquement être ménagé dimanche à Montpellier pour mieux revenir dans le derby contre Monaco, mercredi.

Côté Schalke, Benjamin Stambouli l'ex-Montpelliérain et Parisien, à l'aise en milieu droit, a touché beaucoup de ballon, mais il a aussi trop râlé après l'arbitre, l'Espagnol Alberto Undiano Mallenco, et a fini par récolter un avertissement pour une faute bénigne sur Vincent Koziello (44). Il a laissé sa place à Max Meyer à l'heure de jeu (58).

Stambouli et ses partenaires ont donné la leçon et gâché le retour de Nice sur la scène européenne, la vraie, pas les tours préliminaires comme en 2013, après un 8e de Coupe des Coupes contre le Slavia Prague (2-2/1-1) en 1997, alors que le GYM évoluait en 2e division. Mais il faudra en faire un peu plus à Krasnodar dans deux semaines pour durer.