Paris (AFP). Présidentielle: Hollande et la gauche éliminés au 1er tour, selon un sondage

Cette enquête teste huit scénarios d'intentions de vote avec différents candidats à gauche et à droite, mais dans toutes les hypothèses, le président de la République est largement battu, devancé par son ex-ministre de l'Economie Emmanuel Macron et même au coude-à-coude avec le candidat du Parti de gauche Jean-Luc Mélenchon.

Dans tous les scénarios, la candidate du Front national Marine Le Pen et celui de la droite (Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy ou Bruno Le Maire) parviendraient au second tour si le scrutin devait avoir lieu aujourd'hui.

Dans le cas où Emmanuel Macron serait candidat et où Alain Juppé gagnerait la primaire de la droite, ce dernier se qualifierait avec 26% des intentions de vote, derrière Marine Le Pen (28%) et devant M. Macron (16,5%), Jean-Luc Mélenchon (10%) et François Hollande (9%).

En l'absence d'Emmanuel Macron, Alain Juppé se retrouverait en tête avec 36%, devant Marine Le Pen (30%), Jean-Luc Mélenchon (12%) et François Hollande (11%).

Dans le cas d'une candidature Sarkozy (et donc avec François Bayrou présent au premier tour), Marine Le Pen arrive en tête au premier tour (29,5%) devant Nicolas Sarkozy (22%); François Hollande se classant troisième avec 13%, à égalité avec M. Bayrou et juste devant Jean-Luc Mélenchon (12,5%).

Dans le cas d'une candidature Le Maire, Mme Le Pen (32%) devancerait Bruno Le Maire (16%) et François Hollande (14%), devant Jean-Luc Mélenchon (13%) et François Bayrou (12,5%).

Si François Fillon sortait vainqueur de la primaire de droite, l'ex-Premier ministre se classerait aussi deuxième avec 18,5%, derrière Mme Le Pen (33%), François Hollande étant troisième ex-aequo avec Jean-Luc Mélenchon (13%).

Sondage réalisé par internet du 9 au 11 septembre auprès d'un échantillon de 912 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1.000 Français de 18 ans et plus (méthode des quotas).