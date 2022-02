Normandie : les Mondiaux de Handball 2017 lancés au Kindarena de Rouen

Joël Delplanque, président de la Fédération francaise de handball (FFH), et Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen-Normandie, ont lancé le coup d'envoi officieux de la coupe du monde de Handball en Normandie, en compagnie de Marie-Françoise Guguin, vice présidente de la région Normandie, Sarah Balluet, adjointe aux sports à la ville de Rouen (Seine-Maritime), et Nicolas Marais, président de la ligue de Handball de Normandie.

Une première et une fierté pour la Normandie

Réunis à l'occasion d'une conférence de presse, ils ont réaffirmé leur fierté de voir le territoire normand accueillir les championnats du monde d'un sport collectif olympique pour la première fois du 13 au 20 janvier prochain. Cette semaine de compétition correspond à la phase de poules, durant laquelle 6 équipes du groupe C s'étalonneront dans la capitale normande sur 15 matchs. On retrouvera ainsi l'Allemagne, la Croatie, la Biélorussie, la Hongrie, le Chili et l'Arabie Saoudite. Un mélange de nations confirmées sur la scène internationale et d'outsiders aux dents longues qui promet de belles joutes pour les nombreux supporters attendus. Joël Delplanque : "Sur les 60 000 tickets à vendre pour le Kindarena, 10 000 ont déjà trouvé preneurs. Beaucoup de supporters allemands, hongrois et croates, notamment, ont acheté leur billet. C'est un excellent ratio, car les ventes ne se font que par pack de matchs jusqu'à présent". Un systéme plutôt contraignant, qui n'empêche pas la bonne santé des ventes, puisque sur les huit villes hôtes de la compétition, près d'un tiers des 550 à 600 000 tickets sont déjà partis. Le lancement de la billetterie à l'unité jeudi 15 septembre à 18 heures devrait encore accélérer le phénomène.

84 matchs du 11 au 29 janvier

Il faut dire qu'un effort particulier a été réalisé par le comité d'organisation du mondial au niveau des tarifs pratiqués, comme le détaille Joël Delplanque : "On a mis en place quatre catégories de billets, de 1 à 4, avec des premiers prix pour chacune compris entre 9 à 34 euros. Cela, couplé à l'effet JO et le suspence haletant qui a accompagné les campagnes des hommes et des femmes, peut expliquer le succès de nos ventes jusqu'alors, qu'il s'agisse de licenciés ou de non-licenciés, puisque le ratio est de 50-50 environ".

Nicolas Marais, président de la ligue de Handball de Normandie, se réjouit également de ce succès à venir : "Cela couronnera 5 ans de préparation en amont à l'échelle nationale et locale. La candidature de Rouen a pu être retenue par le comité d'organisation grâce à un travail collectif de longue haleine entre la ligue, la fédération et les institutions locales. C'est une fierté pour nous tous, nous qui comptons deux pôles majeurs du handball français : un pôle féminin au Havre, et un masculin à Rouen".

Des premiers prix allant de 9 à 34 euros

Un axe d'excellence auquel a tenu à s'associer la Région, présente par l'intermédiaire de sa vice-présidente Marie-Françoise Guguin. Elle a ainsi rappelé "la participation financière de la Région dans le budget des clubs locaux au quotidien", et plus largement "la mobilisation commune des acteurs locaux, qui permet à la locomotive Kindarena de s'inscrire définitivement sur la carte de France des grandes infrastructures sportives". Ne reste plus qu'à remplir les 47 000 places du Kindarena durant les 15 matchs de compétition sur place. Pour susciter l'intérêt local, le comité d'organisation du mondial s'installe sur le parvis de la Kindarena. Jeudi 13 septembre après-midi et vendredi toute la journée, la tournée phénomènale de Handball pose ainsi ses valises à Rouen. Au programme, différents ateliers pour petits et grands en libre accès : photocall, tir de précision, ou encore matchs de handball sur fauteuil roulant.

Calendrier et billetterie sur le site.

A LIRE AUSSI.