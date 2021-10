Rouen. L'élite du handball français se réunit à Rouen

Thierry Omeyer, Nikola et Luka Karabatic, Daniel Narcisse... Sauf pépin physique, ils seront tous là les vendredi 1er et samedi 2 septembre 2017 sur le parquet du Kindarena de Rouen (Seine-Maritime) pour disputer le Trophée des champions. Cette compétition rassemble les quatre meilleures équipes du championnat de l'année dernière: le Paris-SG Handball, Saint-Raphaël, Nantes et Montpellier.

Vendredi, les deux premiers s'affronteront dans une première demi-finale à partir de 17h avant d'être suivis à 19h par les deux autres équipes en lice. Les perdants s'affronteront dans la petite finale le samedi en fin d'après-midi avant de laisser place au match pour le titre, qui se jouera à partir de 19h30.

Pour lancer la saison

"C'est un excellent événement pour lancer la saison de handball en Normandie, s'enthousiasme Nicolas Marais, le président de la Ligue de Handball de Normandie. D'ailleurs, les équipes normandes évoluant en Proligue s'affronteront en matches de préparation en marge du tournoi: Cherbourg, Caen, Vernon et Limoges qui est invité."

Si des places sont encore disponibles à la vente pour l'ensemble du week-end, le Kindarena devrait tout de même être bien rempli pour l'occasion, neuf mois après avoir fait le plein pour les championnats du monde. Et pour Nicolas Marais, si la ville aux cent clochers arrive à accueillir de tels événements régulièrement, c'est parce qu'elle est la seule en Normandie à disposer d'un équipement adéquat : "En Normandie, nous disposons d'un seul grand équipement sportif capable d'accueillir des matches de très haut niveau, c'est le Kindarena. J'aspire à ce qu'il y en ait un autre au sud de la Normandie, on entend parler d'un projet à Caen, mais pour l'instant c'est ici que ça se passe."

Le public Rouennais aura donc l'occasion de voir évoluer sous ses yeux la crème du handball français et de voir la "dream team" du Paris-SG Handball essayer de se succéder à elle-même au palmarès de ce premier trophée de la saison.