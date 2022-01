Calvados. Le livreur jetait les colis plutôt que de les livrer

Le mercredi 7 septembre 2016, un homme âgé de 27 ans a comparu devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour vols. Le prévenu est employé par une société de sous-traitance de La Poste. Son travail consiste à acheminer des colis.

Il se débarrasse des colis

Le 7 janvier et le 11 février 2016, devant livrer des colis de feuilles d’arrêt maladie et d'ordonnances à deux médecins (l'un à Cabourg, au nord-est de Caen, l'autre à Sannerville à l'est de Caen), il n'en a pas le temps. Alors il s'en débarrasse.

A la barre, il répète qu'il n'avait aucune intention de voler et que, d'ailleurs, il ne l'a pas fait. Mais, selon lui, le nombre de colis à transporter en divers endroits du Calvados surchargeait son emploi du temps. Son casier judiciaire comporte deux mentions pour vols.

« Formulaires indispensables à ma profession »

Un médecin, victime, vient expliquer à l'audience : « Ces formulaires sont indispensables à ma profession. J'en ai redemandé, mes les feuilles ayant été envoyées, ma demande n'a pas été honorée, c'est pourquoi nous en sommes là. Et puis il y avait la crainte de l'exploitation frauduleuse de ces papiers. »

La cour se montre convaincue qu'il n'y a pas eu vol. L'homme écope de 500 euros d'amende.