A Rouen, c'est parti pour les 24 Heures pour l'emploi et la formation !

La 5e édition des 24 Heures pour l'emploi et la formation se tient jeudi 8 septembre 2016, de 9h30 à 17h30 à la Halle aux Toiles à Rouen (Seine-Maritime). Une quarantaine de recruteurs et organismes de formation seront présents et environ 500 postes sont à pourvoir.