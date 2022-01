Cyclisme: le Normand Benoît Cosnefroy va passer pro

L'équipe française a officialisé l'information sur son compte twitter, mardi 6 septembre 2016, à la mi journée. Benoît Cosnefroy, pensionnaire de Chambéry, l'anti-chambre d'AG2R La Mondiale, va passer professionnel dans les rangs de cette dernière, le 1 août 2017.

Le vice champion de France Espoir rejoint dans les rangs de la formation savoyarde, un autre manchois : Mickaël Chérel.

Pour Benoît Cosnefroy, "c’est un rêve et un aboutissement. C’est la concrétisation de deux ans au CCF et de dix belles années dans mon club de Briquebec. Je suis heureux d’intégrer l’équipe AG2R LA MONDIALE que j’ai pu découvrir comme stagiaire. C’est un collectif, une ambiance et des valeurs que j’aime. A moi maintenant d’être digne de cette confiance. Je suis un coureur passe-partout. Je ne me projette pas pour l’instant sur ce que va être ma carrière chez les pros."