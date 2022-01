RAP Disque d'or pour le duo Djadja & Dinaz

Djadja & Dinaz, les deux amis d'enfance de Seine et Marne en Ile de France ont vendu plus de 12 000 CD de leur album "On s'promet", ce qui leur a valu un disque d'or (plus de 50000 exemplaires). Ils ont aussi vendu plus de 6000 exemplaires en téléchargement et ont été écoutés en streaming plus de 44000 fois. Ce qui fait un total de plus de 62 000 au total.

Retrouvez leur dernier single sorti fin août 2016, extrait de cet album. Il s'appelle "Je m'isole":