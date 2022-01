A Bretteville-l'Orgueilleuse, des parents occupent l'école pour une classe de plus

L'école maternelle de Bretteville-l'Orgueilleuse près de Caen (Calvados) est restée bloquée un bon moment ce matin du lundi 5 septembre 2016. Parents d'élèves et professeurs souhaitaient exprimer leur mécontentement face à la carte scolaire établie vendredi 2 septembre, et qui consacre six classes dans cet établissement au lieu de sept espérées. De 26 en moyenne par classe l'an passé, les enfants sont désormais près de 30.

Julie et Alix, toutes deux parents d'élèves, avaient donc décidé d'aller plus loin que la pétition lancé en juin dernier...

Deux parents d'élève de Bretteville-l'Orgueilleuse

Ce blocage leur a effectivement permis d'obtenir un entretien avec l'inspection académique, prévu en fin d'après-midi ce lundi 5 septembre 2016.