A Rouen, il met le feu... à son propre immeuble

Jeudi 1er septembre 2016, la Brigade anti-criminalité est appelée au 36 rue Guillaume d'Estouteville, à Rouen (Seine-Maritime), pour un incendie dans un immeuble. Deux départs de feu ont été éteints par les résidents eux-mêmes, tandis que deux autres, l'un devant la porte d'un appartement vide, l'autre devant une porte de garage, ont été maîtrisés par les sapeurs-pompiers qui retrouvent sur les lieux des cubes d'allume-feu.

Les résidents voient le locataire mettre le feu

Sur place, un des locataires ne répond pas aux appels. Ni de ses voisins, ni des policiers, ni des pompiers. Les policiers finissent par pénétrer via la fenêtre ouverte. Le locataire, âgé de 58 ans, dit n'avoir rien entendu.

L'un des résidents le suspecte d'être à l'origine de l'incendie. Il décide de veiller dans sa voiture après le départ des policiers et pompiers. Et, à 5h du matin, il voit le même locataire sortir de chez lui, mettre le feu à un paillasson et rentrer dans son appartement. La scène est observée par un second témoin.

Il nie les faits

Le suspect est finalement interpellé à son domicile à 10h du matin. Il nie les faits, mais reconnaît avoir des pertes de mémoire liées à sa consommation d'alcool et à un traitement médical. Il a été déféré devant la justice vendredi 2 septembre 2016 et placé sous mandat de dépôt. L'affaire a été renvoyée au 15 septembre.

