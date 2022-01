Une semaine après son passage très remarqué et applaudi aux MTV Vidéo Music Awards, Beyoncé dévoile le très esthétique "Hold Up". La chanteuse avait d'ailleurs interprété le morceau le 28 août dernier sur la scène des MTV Video Music Awards, dans un medley incluant également "Pray You Catch Me", "Formation", "Sorry" et "Don't Hurt Yourself".

Ce soir-là, la star de la pop avait remporté huit trophées, dont celui du meilleur clip vidéo féminin pour "Hold Up".