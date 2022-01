Rugby à Rouen : le stade Mermoz en chantier, en attendant l'étude de toutes les peurs

Mais où sont passées les annonces de l'été passé ? En juillet 2015, le président du Stade Rouennais, Marc-Antoine Troletti (aujourd'hui co-président), assurait s'être mis d'accord avec les collectivités locales pour la mise aux normes de l'enceinte du stade Mermoz, situé à Petit-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime), la construction d'une tribune de 1000 places et la destruction-reconstruction des actuels gradins. Un an plus tard, la tribune désuète est toujours là et aucune nouvelle n'a été construite.

Rester ou quitter le stade Mermoz ?

Pire : la rénovation du Stade Mermoz n'est plus certaine. Au printemps dernier, le président de la Métropole Frédéric Sanchez annonçait le lancement d'une étude pour étudier la "faisabilité" de l'aménagement de l'enceinte sur le site actuel. Le cabinet menant l'étude n'a pas encore été choisi. Si la rénovation ne pouvait être menée sur le site actuel, alors il faudrait trouver un emplacement pour un nouveau stade. Ce qui retarderait l'échéance de plusieurs mois, sinon années.

Le terrain synthétique et le complexe immobilier en bonne voie

Pour le Stade Rouennais, ce serait un nouveau coup dur après avoir appris qu'il ne pourrait pas monter en Pro D2, à cause de l'absence d'un centre de formation. Le club doit donc se rattacher à quelques bonnes nouvelles : "Le chantier du terrain synthétique et du complexe immobilier avance bien. Le terrassement a été fait pour le premier, il ne reste plus qu'à poser la moquette, c'est pour octobre. Quant au complexe - où il y aura des appartements, des hôtels et des bureaux administratifs pour le club - le 2e étage est en train d'être monté". Deux éclaircies dans le ciel de Mermoz.

