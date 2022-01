Paris (AFP). La gare Saint-Lazare transformée en dancefloor samedi soir

A la demande de la gare, l'entreprise événementielle Surprize va investir le hall principal et la salle des Pas Perdus pour accueillir 5.000 spectateurs (payants) entre 22H00 et 07H00 du matin. Des hauts-parleurs géants seront installés dès 22H00, et au petit matin, l'entreprise doit rendre la gare dans l'état initial, après une fête électro qui aura duré toute la nuit.

Au programme, un panaché de la scène house française actuelle, des anciens (Apollonia, Cabanne ...) aux jeunes talents (Jeremy Underground, Mad Rey, Mézique, Leo Pol ...)

La gare Saint-Lazare est exceptionnellement fermée toute la nuit pour travaux, offrant une opportunité rare.

Surprize, qui organise notamment le Weather Festival à Paris, dédié à la musique électronique, a déjà mené des opérations de ce type dans plusieurs lieux (Bois de Vincennes, ancienne imprimerie, parc des expositions du Bourget, Institut du Monde arabe).