JAZZ 2ème session d'arrangements de Jacob Collier avec ses fans

Depuis cet été, vous pouvez retrouver le travail de Jacob Collier dans son 1er album "In my room". Sorti le 1er juillet, il est bien sûr toujours disponible .

Seul, il arrive à créer un orchestre entier avec une chorale en juxtaposant sa voix et sa pratique instrumentale. Il a demandé à ses fans de lui envoyer des extraits où ils chantent afin de retravailler quelques secondes sur leur vidéo et en faire un morceau "made by Jacob Collier". Il suffisait d'envoyer sa vidéo sur twitter/facebook avec le hashtag #IHarmU. Une initiative très sympa et qui rend très bien, comme vous pouvez le découvrir avec cette 2ème session youtube.