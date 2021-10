Jacob Collier, le jazz 2.0

Jacob Collier s'est fait connaitre sur Youtube en 2011. Il joue de plusieurs instruments et chante parfaitement bien. Il a su utiliser la technologie pour sublimer certains morceaux, il représente l'homme orchestre du 21ème sicèle? Grâce à un habile montage, il peut faire seul tous les instruments d'un morceau, à la voix ou avec de vrais instruments.

Le résultat sonore est parfait, mais l'aspect visuel est aussi très intéressant et rajoute encore au contenu. Il a ainsi repris des titres de Stevie Wonder, Herbie Hancock, Quincy Jones, Chick Corea, etc. Son quotidien est très chargé car on fait régulièrement appel à lui pour écrire des arrangements, il anime des masterclass et a développé avec le MIT son dispositif musical.

Il fait régulièrement des tournées internationales et sortira son 1er album au mois de juillet prochain! Il s'appellera "In my room". Il a sorti ce 1er mai le 2ème extrait de cet album "The Flinstones", sa version du générique du dessin animé "Les Pierrafeu". Voici cette reprise avec voix et clavier:

Voici pour comparer la version de base :

Pour le plaisir, voici aussi une reprise de Stevie Wonder "Don't you worry 'bout a thing" avec de multiples instruments.